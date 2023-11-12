مواطن: ندعم قرارات الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

قال أحد المواطنين، إنه يدعم القضية الفلسطينية ويرفض كافة أشكال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق أشقائنا الفلسطينين، مطالبًا كافة شعوب العالم بدعم القضية الفلسطينية والوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأكد على أنه يدعم كاقة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، خاصة وأن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي قدمت المساعدات والإغاثات الإنسانية لإنقاذ قطاع غزة ونددت بالعدوان الصهيوني ولازالت حتى الوقت الحالي.

ورفض مخطط التهجير الذي تسعى إليه قوات الاحتلال الصهيوني لتهجير الفلسطينين لأراضي سيناء، وهو أمر مرفوض تمامًا من أجل الحفاظ على القضية، وعدم تصفيتها بشكل نهائي.

كلمة الرئيس في القمة العربية الإسلامية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية في ظروف استثنائية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، بالرياض اليوم السبت، إن "الوقت يمر ثقيلًا على أهالي غزة الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون ممارسات لا إنسانية".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض: "نجدد الإدانة، ونشدد على أن سياسات العقاب الجماعي لأهل غزة من قتل وحصار غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس أو أي دعاوى أخرى".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من مغبة السياسات الأحادية، وتحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

الرئيس السيسي يدعم أهل غزة

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما يتعرض له أهل غزة من قتل وحصار وممارسات غير إنسانية، يعود بنا إلى العصور الوسطى وتستوجب وقفة جادة من المجتع الدولي، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته الإنسانية والأخلاقية".

وأضاف خلال "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية": "وكما يمر الوقت ثقيلًا على أهالي غزة، يمر علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، الوقت مؤلمًا وحزينًا يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم، وتهافت الدعوات الإنسانية التي تسقط سقوطًا مدويًا، في هذا الامتحان الكاشف".