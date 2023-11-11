السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من مغبة السياسات الأحادية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من مغبة السياسات الأحادية، وتحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت، أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

السيسي مصر القمة العربية الإسلامية غزة القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة

مواد متعلقة

رئيس فلسطين: سنواصل صمودنا فى أرضنا.. ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة

ولى العهد السعودى: المملكة بذلت جهودًا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين فى غزة

"أكبر مستشفى بقطاع غزة".. معلومات حول مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال: 150 ألف شخص غادروا شمال غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية لقادة القمة العربية الإسلامية حول غزة

اجتماع مشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لصياغة البيان الختامى لقمة الرياض

لقطات حية من تجدد القصف الإسرائيلى على غزة (فيديو)

"الصحة الفلسطينية": 39 طفلًا مهددون بالموت فى أى لحظة بمجمع الشفاء الطبى

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

الرئيس السيسى يطالب بتنفيذ 6 مطالب أساسية لحل الأزمة فى غزة

انهيار أسرة شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه من مسجد حسن الشربتلى (صور)

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف 45 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس