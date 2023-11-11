الرئيس السيسى: مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من مغبة السياسات الأحادية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من مغبة السياسات الأحادية، وتحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت، أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.