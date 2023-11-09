مواطن: الشعب المصري يدعم القضية الفلسطينية منذ سنوات (فيديو)

قال أحد المواطنين المصريين إنه يدعم القضية الفلسطينية منذ العديد من السنوات وليس فقط منذ طوفان الأقصى، إلا أن الوضع يزداد سوء بسبب الانتهاكات والجرائم والمجازر التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

أضاف أنه يتابع الأحداث الجارية في فلسطين بشكل يومي واصفا تلك الأحداث بـ"الكفر"، وأنه لا بد من تكاتف الدول العربية من أجل إنقاذ أهل غزة والدفاع عنها.

أشاد بدور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وضرورة تكاتف الدولة العربية معاها، خاصة وأنها قدمت سبل الدعم من خلال معبر رفح، مؤكدا أنه يرفض مخطط التهجير للحفاظ على القضية الفلسطينية.

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اقتحام مدينة جنين

واستُشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

أضافت "وفا"، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين، وإصابة ستة آخرين على الأقل، بينهم مسعف بالرصاص الحي.

وأوضح شهود عيان أن خمسة مواطنين من الستة الذين استشهدوا، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتــلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهروأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها