الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: القضية الفلسطينية قضية الشعب المصرى ( فيديو)

مواطن
مواطن

في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم القضية الفلسطينية وما يتعرض له أشقاؤنا من عدوان إسرائيلي غاشم، أعلن قطاع كبير من المصريين عن دعمهم للموقف الوطني لمصر ودورها الرائد في حل هذه الأزمة الراهنة.

 

مواطن: الرئيس السيسي حافظ على هيبة الدولة من مخططات صهيونية

مواطن: نحن مع الفلسطينيين ضد ما يقوم به الاحتلال الغاشم

 

قال "محمد" أحد المواطنين إن الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية يدعم القضية الفلسطينية ويعتبرها قضيته، وذكر أن المئات من الشعب المصري خرج في الميادين والشوارع تعاطفًا مع فلسطين منذ بدء الحرب عليهم ومقتل الأطفال والنساء والمدنيين بأبشع الطرق.

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان خير داعم للقضية الفلسطينية، وللأهالي داخل قطاع غزة بعد إعلان الحرب عليهم من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح أنه يرفض فكرة التهجير، وأنه يدعم ويؤيد قرارات الرئيس حول القضية الفلسطينية. 

 

دور مصر في القضية الفلسطينية

ووفرت الدولة العديد من الأماكن للتبرع بالدم من خلالها، حيث يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال جميع الجامعات المصرية، مدينة الطلبة بالجيزة، مؤسستي "صنَّاع الحياة" و"شفاء الأورمان"، المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي- المهندسين- مصدق.

كما تم توفير أماكن عدة في مختلف المحافظات للتبرع بالدم من بينها: 

- الإسكندرية: مسجد القائد إبراهيم میدان أبوالعباس المرسي.

- الفيوم: أمام الاستاد الرياضي ميدان المسلة.

- أسيوط: ميدان أم البطل.

- البحيرة: كفرالدوار- أمام مسجد السلام- الحدائق دمنهور- أمام نادي دمنهور- الشارع المجاور للنادي والاستاد.

- كفرالشيخ: برج مغيزل أمام المسجد الإبراهيمية مسجد داود.

- الإسماعيلية: جامع أبوبكر الصديق ميدان الجمهورية، الجامع الإسماعيلي میدان المطافي.

- المنوفية: میدان صيدناوي.

- الغربية: أمام محطة السكة الحديد المحلة الكبرى.

- الشرقية: مدينة الزقازيق بجوار مسجد الفتح حي ثان الزقازيق.

- الأقصر: إسنا شارع السوق ميدان الشيخ كوكو.

وأطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعت إلى توفير نحو 294 مليون دولار لـ77 شريكًا في المجال الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، في وثيقة "النداء العاجل"، عن أن النداء يجمع بين متطلبات العمل والتمويل للمجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، و35 منظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولفتت الوثيقة إلى أن الأونروا التي تلعب دورًا فريدًا من نوعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل كمزود رئيسي ومباشر للخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والإغاثة وغيرها إلى 1.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في غزة، و1.1 مليون في الضفة الغربية، كما تعمل كجزء للهيكل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنسيق من خلال نظام المجموعة الإنسانية، حيث تم تضمين متطلباتهم في هذا النداء.

وتشمل الوثيقة تخصيص نحو 133 مليون دولار للغذاء و31 مليون دولار لخدمات الدعم والتنسيق، ومثلها للمأوى و27 مليونًا مساعدات نقدية، و23 مليونًا للرعاية الصحية، و21 مليونًا للمياه والنظافة و18 مليونًا للحماية، و11 مليونًا للتعليم.

الدولة المصرية القضية الفلسطينية عدوان إسرائيلي المصريين الرئيس عبدالفتاح السيسي

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