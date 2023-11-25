السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

170 محضرًا مخالفًا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات في المنيا

حملة مكبرة لرفع
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في المنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع الإشغالات من الطريق العام، وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جهته، قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والقرى التابعة لها، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 150 محضر إشغال منها 100 محضر إشغال بشارعي (المحكمة – العاشر من رمضان) تنوعت بين 90 إزالة إدارية و10 محاضر إشغال للمقاهى، إلى جانب 50 محضر إشغال طريق بشوارع "قرية صندفا"، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام مشيرا إلي استمرار هذه الحملات بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء المدينة والقري التابعة لها.

وأضاف الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حررت 20 محضر إشغال طريق بشارع ناصر والكمال وميدان الأحمدي، منها 11 محضر إشغال، و9 إزالة إدارية، وذلك خلال حملات مكة لرفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تعيق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد أن هذه الحملات تتم دوريًا وذلك لتسهيل سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء على ظاهرتي الزحام والتكدس المروري والقضاء علي مخالفات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي علي أرصفة الشوارع وتعديات الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة وقراها.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في المنيا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في المنيا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في المنيا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في المنيا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في المنيا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في المنيا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في المنيا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في المنيا
المنيا تحرير 170 محضر حملات لرفع الإشغالات مركزي بني مزار وسمالوط الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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