السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الحرية لفلسطين".. هتاف مواطنين للرئيس الأمريكى بايدن فى نانتاكيت

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن

واجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، هتافات من قبل مواطنين تطالب بالحرية لفلسطين فى مدينة نانتاكيت بولاية ماساتشوستس بعد إدلائه بخطاب يشرح فيه عملية تبادل الأسرى بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية فى غزة، وأثناء توجهه لاستقلال السيارة الرئاسية.

 

وبدأت فجر أمس الجمعة هدنة لوقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية  لمدة أربع أيام لتبادل الأسرى.

 

وكان الرئيس الأمريكي قد توجه بالشكر فى وقت سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل الجهود المصرية لتنفيذ الهدنة، وصفقة التبادل بين الإسرائيليين وحماس، حيث سيتم إطلاق سيدتين أمريكيتين في قطاع غزة.

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