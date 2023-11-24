الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 15 تاجر يبيعون السجائر بأزيد من سعرها الرسمي في الغربية

سجائر
سجائر

تمكنت  مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، تحقيق إنجاز مهم في مكافحة احتكار السجائر وبيعها بأزيد من سعرها الرسمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 تاجرًا في مراكز المحلة الكبرى وسمنود وزفتى، ويقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بمبالغ تتراوح بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في مختلف مناطق المحافظة.

وتهدف الحملة إلى ضبط التجارة غير القانونية للسجائر وحماية حقوق المواطنين ومصلحة المستهلكين، فبيع السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية يعد انتهاكًا للقوانين ويسبب ضررًا اقتصاديًا للمجتمع.

من جهته، أشاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين، بجهود مفتشي مديرية التموين بالغربية، في تنفيذ هذه الحملة وضبط المخالفين، موضحًا أن هذه الخطوة تعزز الشفافية في التجارة وتحمي المستهلكين من الاستغلال والغلاء غير المبرر في الأسعار.

مديرية التموين بمحافظة الغربية المحلة الكبرى وسمنود وزفتى مكافحة التجارة غير القانونية مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة الاستغلال والغلاء غير المبرر في الأسعار

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