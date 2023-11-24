رحمي يكشف عن استعدادات الغربية للانتخابات الرئاسية المقبلة

استعدت محافظة الغربية، للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات والترتيبات لضمان سلامة وسهولة عملية التصويت وتوفير بيئة مناسبة للناخبين، وقد بدأت هذه الاستعدادات بتجهيز حوالي 553 مقرا انتخابيا في مدارس تعليم الغربية، وتم تهيئة هذه المدارس لتكون مقارًا انتخابية ملائمة، حيث جرى التأكد من جودة الاستراحات وتنظيمها ونظافتها، وملاءمتها للمعيشة، وتم تجهيز هذه المقار بالأثاث ووسائل الإعاشة المناسبة لضمان راحة اللجان الانتخابية والمواطنين خلال فترة الانتخابات.

وفي حديث خاص لـ“الدستور”، أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

ووجه محافظ الغربية طارق رحمي، جميع رؤساء المدن والأحياء والمراكز، ومديري عموم المديريات، ومديري الإدارات التعليمية العشر، بزيارة جميع المدارس المخصصة كمقار انتخابية والتأكد من جاهزيتها وتجهيزاتها، وتم التركيز على تجهيز اللجان بالدور الأرضي في جميع المدارس، وذلك لتسهيل عملية دخول المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتم أيضًا توفير وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة، بما في ذلك المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، تم توفير كراسي متحركة للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بهدف ضمان مشاركتهم بسهولة في عملية الاقتراع.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين وتحويل الانتخابات إلى عرس ديمقراطي حقيقي، وشدد على أهمية النظافة العامة داخل وخارج اللجان ورفع كفاءة المرافق العامة مثل دورات المياه والكهرباء والمياه الشرب والصرف الصحي.

الغربية تتوقع إقبالًا كبيرًا من المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأشار رحمي إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية، وأكد ضرورية الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال هذه الانتخابات.

تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص محافظة الغربية، على ضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس وديمقراطي، وتوفير بيئة مناسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتعكس الجهود المبذولة تحت رعاية محافظ الغربية، التزام الدولة بتحقيق العدالة والشفافية في العملية الانتخابية وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الغربية إقبالًا كبيرًا من الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك نظرًا لأهمية الحدث وحرص المصريين علي المشاركات الديمقراطية، وتؤثر التحضيرات الجيدة التي تمت لتأمين المقار الانتخابية وتوفير سبل الراحة والتسهيلات للمواطنين، في توفير الراحة للناخبين وسيكون للمحافظة دور مهم في تحقيق نجاح العملية الانتخابية وضمان توفر الظروف اللازمة للناخبين للمشاركة بحرية ومسؤولية في تحديد مستقبل البلاد.

وتعكس هذه الخطوات التحضيرية التزام المحافظة، بضمان حقوق المواطنين وتوفير بيئة ديمقراطية تشجع على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، وتعكس أيضًا التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق هذه الغاية، مما يبرز التزام الحكومة بتعزيز الديمقراطية وتعزيز شرعية العملية الانتخابية.

ومن المتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في محافظة الغربية حتى انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، وذلك لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية وتأكيد التزام الدولة بالديمقراطية وحقوق المواطنين في التعبير عن إرادتهم السياسية.