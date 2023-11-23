60 شركة عارضة.. إقبال كبير علي أكبر معرض بيع السلع الغذائية بالغربية

شهدت أجنحة أكبر معرض لبيع السلع الغذائية بمحافظة الغربية، إقبالًا منقطع النظير من المواطنيين، حييث تتوافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويقام المعرض في أرض المعارض بالمنطقة اللوجيستية بمدينة طنطا، ويشارك فيه 60 شركة عارضة تقدم جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية الأساسية.

ويهدف المعرض إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق المحلية والخارجية، وتشمل المنتجات المتوفرة في المعرض السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق، الخضروات، الفواكه واللحوم، وكافة المواد الغذائية الأساسية ويتم ضمان جودة السلع الغذائية وتوافرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل عملية الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وتأتي خطوة إفتتاح معرض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.

ويضم المعرض اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والأرز والسكر وجميع السلع الغذائية الأساسية والاحتياجات الأساسية للمواطن.

من جانبها، أكدت هالة حسين، من أهالي مدينة طنطا، أن الأسعار انخفضت داخل المنافذ بشكل عام كالسكر والأرز والشاي والمكرونة، ولكن البضائع الموجودة في المعرض الموجود بالمنطقة اللوجستية، اكثر وأسعار اقل وجودة اعلي، مشيرًا أنه سعيد لزيارته للمنطقة وأنه سيحضر كل أسبوع لتلبية طلبات أسرته.

فيما قال ضياء ذكي، أحد أهالي المحلة الكبري: “وحدت زيادة في المعروض من اللحوم والدواجن داخل المنافذ، وأسعار منافسة بالإضافة إلي ان أسعار السكر والأرز والسلع الأساسية أقل من مثيلها بالأسواق”.