الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى الغربية: الأسعار فى المنافذ أقل والبضائع أكثر

منافذ السلع
منافذ السلع

نفذت  محافظة الغربية العديد من المنافذ التى تبيع السلع الغذائية والمنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، وقال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية إنه يتابع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية على مدار الساعة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة لمتابعة تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بخفض الأسعار.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء الأحياء والمدن بضرورة المرور الدورى وكتابة تقرير مفصل عن كل منفذ على حدة بالأسعار الموجودة، مشيرا إلى أنه يوميا يتابع الأسعار من خلال اتصال مرئي مع رؤساء الأحياء والمدن من خلال شاشات عبر مركز السيطرة الموحد.

وشدد محافظ الغربية على الأجهزة الرقابية بضرورة المرور الدوري ومقارنة الأسعار خارج المنافذ بالموجودة داخلها.

وأكد أحمد عبد الدايم من أهالي منطقة السلخانة بطنطا، أن الأسعار انخفضت داخل المنافذ كالسكر والأرز والشاي والمكرونة، مشيرًا أنه سعيد لزيادة المعروضات من كافة أنواع السلع داخل المنافذ.

وطالبت سهام حمدي، من أهالي منطقة الحكمة، بمدينة طنطا، أن يتم زيادة اللحوم والدواجن داخل المنافذ، مشيرة إلى أن أسعار السكر والأرز أقل من مثيلها بالأسواق الخارجية بنسبة كبيرة، ودعت حمدي للرئيس السيسي أن يحفظ مصر شعبا ودولة فى ظل القائد عبد الفتاح السيسي.

وتعمل محافظة الغربية، بجدية على توفير السلع الغذائية بـ أسعار مخفضة للمواطنين، وجميع الجهات التنفيذية في المحافظة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال فتح منافذ ومعارض جديدة في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع ومحاربة احتكار السلع وجشع التجار، تم اختيار عدد من العناوين الاستراتيجية في مختلف أماكن المحافظة لإنشاء تلك المنافذ والمعارض.

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