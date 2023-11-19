الغربية تواجه جشع التجار بـ12 منفذًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مُخفضة

وجّه محافظ الغربية اللواء طارق رحمي، بتوفير السلع الغذائية بـ أسعار مخفضة للمواطنين من خلال فتح منافذ ومعارض جديدة في مختلف المدن والمراكز.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومحاربة احتكار السلع وجشع التجار، وتم اختيار عدد من العناوين الاستراتيجية في مختلف أماكن المحافظة لإنشاء تلك المنافذ والمعارض.

وفيما يلي بعض العناوين والأماكن لمنافذ البيع التي تم فتحها في محافظة الغربية:

أول طنطا: يقع أمام مدرسة الشهيد يحيى الوطن.

ثان طنطا: يقع على كورنيش الغفران.

مركز طنطا: يقع بجوار مجمع الموقف.

أول المحلة: يقع بجوار مجلس المدينة.

ثان المحلة: يقع في ميدان الشون، أسفل الكوبري.

مركز المحلة: يقع في محلة أبوعلي.

مركز زفتى: يقع على شارع الجيش، أمام الإدارة الصحية.

مركز قطور: يقع على شارع الجيش بجوار الحديقة العامة.

مركز سمنود: يقع على مدخل سمنود أمام البنك الزراعي.

مركز السنطة: يقع على شارع الجيش بجوار السكة الحديد.

مركز بسيون: يقع على شارع 23 يوليو أمام موقف بسيون.

كفرالزيات: يقع في ميدان أوسكار.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة للتصدي للتضخم وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وتشير هذه المبادرة إلى التزام المحافظة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.