الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على مدن الغربية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية

شهدت  محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفرقة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة في عدد من المراكز والمدن، وقد تزامنت هذه الأمطار مع  استمرار التقلبات في حالة الطقس وظهور الغيوم في سماء المحافظة.

وفي هذا السياق، أصدر طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهات لرؤساء المدن والأحياء والمراكز بضرورة سرعة شفط مياه الأمطار عند تجمعها في الشوارع، وذلك بالتعاون مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي. يأتي ذلك بهدف تسهيل حركة المرور والتخفيف من الإزعاج الناجم عن تجمع مياه الأمطار، وضمان سلامة المواطنين.

 رفع حالة الطوارئ تحسبًا لأي انقطاع في التيار الكهربائي 

وعلى صعيد متصل، قامت شركة الكهرباء في المحافظة برفع حالة الطوارئ تحسبًا لأي انقطاع في التيار الكهربائي نتيجة تأثير الأمطار على الشبكة الكهربائية، وجرى تفعيل فرق الصيانة والإصلاح للتعامل مع أي طارئ واستعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، بهدف تقديم خدمة مستدامة للمواطنين.

وأكدت المصادر أن الجهات المعنية تتابع الحالة الجوية عن كثب، وتعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للتعامل مع أي آثار جانبية تنجم عن هذه الأمطار، كما تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلهم على الطرقات، والابتعاد عن المناطق التي تتراكم فيها المياه.

وتأتي هذه الأمطار في إطار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذا الوقت من العام، حيث تتأثر بعض المناطق بحالات من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار المتفرقة، وتأثرت مدن المحافظة بشكل ملحوظ بتلك التغيرات المناخية، حيث بدأت الأمطار الخفيفة في السقوط منذ ساعات الصباح الأولى، واستمرت درجات الحرارة من متوسطة خلال النهار والانخفاض بشكل معتدل خلال الليل. ومع تزايد هطول الأمطار، تحولت الأجواء إلى باردة ورطبة.

 تجهيز معدات الوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي لمواجهة الطوارئ

وكانت المحافظة قد استعدت بشكل جيد لتقلبات الجوية، واتخذت إجراءات الطوارئ اللازمة للتعامل معها، وقد تم تجهيز معدات الوحدات المحلية وشركة المياه بالشركة المحلية للصرف الصحي، وتوزيعها في أماكن تجمع المياه المتفق عليها مسبقًا في الاجتماعات التنسيقية.

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
هطول أمطار متفرقة تراوحت محافظة الغربية استمرار التقلبات في حالة الطقس توجيهات لرؤساء المدن والأحياء والمراكز تجمع مياه الأمطار وضمان سلامة المواطنين رفع حالة الطوارئ الصيانة والإصلاح التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد

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