الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"معايير ومقومات الرئيس القادم".. ندوة بمركز النيل للإعلام بزفتى في الغربية

ندوة زفتي
ندوة زفتي

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى في الغربية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة إعلامية بعنوان "معايير ومقومات الرئيس القادم" بالوحدة المحلية بحانوت، بقاعة مركز الشباب من خلال الحملة الإعلامية التى يتبناها قطاع الإعلام الداخلى تحت شعار "صوتك مستقبلك... انزل وشارك"، استهدفت الندوة حث المواطنين على المشاركة السياسية.

تحدث فى اللقاء الدكتورة سماح بسيونى كتاكت، مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوى بجامعة طنطا، معرفة فى البداية التنمية السياسية على أنها تمثل شق مهم وضرورى من التنمية المستدامة وهدفها هو التقدم فى المجالات المختلفة وخاصة فى التقدم السياسى وأضافت أن التنمية السياسية تختلف وتتباين من مجتمع لآخر.

وأشارت فى حديثها إلى الحروب قائلة إنه لا تشترط الحرب أن تكون حرب سلاح فقط وإنما ممكن أن تكون حرب على مواقع التواصل الاجتماعى أو حرب معلوماتية هدفها زعزعة الثقة بالناس وزعزعة الاستقرار وإثارة الجدل وأكدت أننا مستهدفون بهذا النوع من الحروب.

وتابع أنه لابد من وجود آليات واستيراتيجيات لمواجهة الغزو الفكرى والتأكيد على التوعية بكافة الوسائل ومنها التوعية السياسية.

وتحدثت أيضا عن معايير ومقومات الرئيس القادم قائلة أنه لابد أن يكون محنك سياسيا ومثقف وأن يكون قادر على اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون الدولة الداخلية والخارجية وأن يحقق الأمن والأمان لشعبه لتصبح الدولة آمنة مطمئنة تحمي مواطنيها ومن على أراضيها دون تمييز.

وفى نهاية اللقاء، قالت الدكتورة سماح كتاكت، إن هناك ما يسمى بأصحاب الأغراض الخبيثة لهم القدرة على بث الفتن عبر شائعات هدفها الحد من العزيمة نحو البناء، بل إن إغراق المجتمع في بحر الشائعات يؤدي بأفراده إلى التفكك والنفور من العمل العام؛ ليصاب الجميع بخيبة الأمل وتتملك النفوس حالة الإحباط واليأس، ومن ثم فإن مواجهة تلك الشائعات بمنهجية واضحة من قبل الدولة يعد داعمًا لثقة الفرد والمجتمع ومحفزًا لتحقيق الغايات الكبرى للوطن.

أدار اللقاء هبه يماني، أخصائي إعلام بمركز النيل للإعلام بزفتى، تحت إشراف عبدالله الحصرى مدير المركز.

ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
معايير ومقومات الرئيس القادم ندوة بمركز النيل للإعلام بزفتى مركز النيل للإعلام بزفتى معايير ومقومات الرئيس القادم مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوى بجامعة طنطا مقومات الرئيس القادم آليات واستيراتيجيات لمواجهة الغزو الفكرى لعمل العام الصحافة بقسم الإعلام التربوى بجامعة طنطا

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