الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|229 شهيدا بالضفة الغربية منذ بدء العدوان.. وكولر يمنح كريستو الفرصة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، و تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك.

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية إلى 229 شهيدا

ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الشامل على فلسطين في السابع من أكتوبر الماضي إلى 229 شهيدا بعد وفاة الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي (12 عاما).

وشيعت محافظة نابلس، مساء أمس الخميس، جثمان الشهيد الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي (12 عاما) إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا جنوب المحافظة.

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كولر يستقر على منح كريستو الفرصة بعد التوقف الدولى

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح التونسي محمد الضاوي كريستو فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وجاء القرار بعد غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات السابقة، وخروجه من حسابات الجهاز الفني لفترات طويلة.

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أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 11- 2023 فى مصر

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 24- 11- 2023، وسجل سعر الفراخ البيضاء ارتفاعًا  واضحا بنحو 3 جنيهات في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما استقرت أسعار باقي أنواع الدواجن وكذلك البيض.

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مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024

يبحث الكثير من طلاب الصف الأول الثانوي عن مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024، حيث حددت وزارة التعليم مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024 في جميع المواد، والذي يجري عليه الطلاب امتحان نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، لتحديد مدى استيعاب الطلاب للمنهج، وهو الامتحان الأخير الذي يجريه الطلاب قبل امتحانات الترم الأول.

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صفية العمرى: ما عملتش حساب للزمن وأخاف من الموت فى هذه الحالة

كشفت الفنانة صفية العمري، عن أكثر شيء يخيفها في هذا السن، مؤكدة أنها لا تخاف من غدر الرجال أو الزمان أو النسيان من الناس.

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