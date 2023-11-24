الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على الضفة الغربية إلى 229 شهيدا

العدوان الإسرائيلى
العدوان الإسرائيلى على الضفة الغربية

ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الشامل على فلسطين في السابع من أكتوبر الماضي إلى 229 شهيدا بعد وفاة الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي (12 عاما).

وشيعت محافظة نابلس، مساء أمس الخميس، جثمان الشهيد الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي (12 عاما) إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا جنوب المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى النجاح الجامعي في نابلس، إلى منزل عائلته في بلدة بيتا، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل أن يصلى على الجثمان ويوارى الثرى في مقبـــــرة البلدة.

واستشهد الطفل عديلي، مساء الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي في الصدر، خلال اقتحامها بلدة بيتا. 

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