الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يستقر على منح كريستو الفرصة بعد التوقف الدولى

كريستو
كريستو

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح التونسي محمد الضاوي كريستو فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وجاء القرار بعد غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات السابقة، وخروجه من حسابات الجهاز الفني لفترات طويلة.

وكان كريستو قد أعرب عن استيائه الشديد من تجاهل مارسيل كولر له خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفعه للتفكير في الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة أو البيع النهائي خاصةً أنه لم يحصل على فرصة كاملة منذ الانضمام إلى الفريق في يناير الماضي.

وينوي المدرب السويسري، إعادة كريستو إلى حساباته ومنحه جزءًا من المباريات من أجل تجهيزه لتقديم الإضافة اللازمة للفريق.

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما في حضور محمود الخطيب

وعلى صعيد آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء الخميس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

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