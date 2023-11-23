الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقناة المفتوحة الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع

تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما فى دورى أبطال إفريقيا والقناة المفتوحة الناقلة للقاء وموعد المباراة، هو ما يشغل جماهير المارد الأحمر، والتى تنتظر انطلاقة قويه للفريق فى رحلة البحث عن المحافظة على اللقب الذى توج به الأهلى فى النسخة الأخيرة على حساب الوداد المغربى.

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الابطال 

يستضيف الأهلى فى التاسعة من مساء يوم السبت 25ـ11ـ2023، فريق ميدياما الغانى على ستاد السلام فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة ميدياما للقاهرة فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، للاستعداد لضربة البداية أمام المارد الأحمر.

القناة المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغانى

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت على الهواء مباشرًا عبر أحد قنواتها، مباراة الاهلى وميدياما الغانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات حتى المباراة النهائية للبطولة.

كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى، كون المباراة تقام فى القاهرة. 

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تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما الغانى

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى على معظم عناصر التشكيل الأساسى الذى ينوى الاعتماد عليه أمام بطل غانا فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات، بعدما اطمئن على جاهزية أغلب عناصر الفريق بعد غنتهاء مباريات الأجندة الدولية، والتى خاض فيها منتخب مصر مباراتى جيبوتى وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2026.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما الغانى

  • محمد الشناوى فى حراسة المرمى
  • محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعه وكريم الدبيس فى الدفاع
  • مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا فى وسط الملعب
  • حسين الشحات وبيرسى تاو وموديست أو كهربا فى الهجوم.

موعد مباريات الأهلى فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا

يلتقى الأهلى مع ميدياما الغانى يوم السبت 25ـ11ـ2023، فى مباراة الجولة الأولى، ثم يخرج لمواجهة يانج إفريكانز التنزانى يوم 2ـ12ـ2023، فى مباراة الجولة الثانية، ثم يستضيف شباب بلوزداد الجزائرى يوم 9ـ12ـ2023 فى مباراة الجولة الثالثة، وتؤجل مباراة الجولة الرابعة أمام شباب بلوزداد المقرر لها يوم 19 من نفس الشهر فى حال تخطى تأهل الأهلي للدور نصف النهائى ببطولة مونديال الأندية الذى تستضيفه السعودية الشهر القادم، ثم يواجه ميدياما فى غانا يوم 24ـ2ـ2024 فى مباراة الجولة الخامسة، وسيكون مسك الختام امام يانج افريكانز بالقاهرة يوم 2ـ3ـ2024 فى مباراة الجولة السادسة.

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