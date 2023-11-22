الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستقر على رحيل 6 لاعبين.. ويستعد لـ"ميدياما" الغانى

مارسيل كولر
مارسيل كولر

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على أسماء ٦ لاعبين ضمن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق فى يناير المقبل، سواء لعدم القناعة الفنية، أو لطلبهم الرحيل، أو لكثرة الإصابات التى حالت دون الاستفادة منهم، أو لصعوبة مشاركة بعضهم. وضمت قائمة الراحلين كلًا من اللاعبين: خالد عبدالفتاح وصلاح محسن وكريم نيدفيد وحمزة علاء ومحمد الضاوى كريستو ومحمود متولى. 

فيما تحفظ «كولر» على التعاقد مع أحمد عاطف، مهاجم مودرن فيوتشر، لضمه فى موسم الانتقالات الشتوى، خاصة أن اللاعب شارك مع فريقه فى الكونفيدرالية الإفريقية، ما يعنى أن الفريق لن يستفيد منه فى إفريقيا، كما تحفظ على ضم مروان حمدى، لاعب المصرى، بسبب أزمتة مع جماهير بورسعيد وظل اللاعب أحمد أمين أوفا، لاعب إنبى، على قائمة المرشحين للانضمام للأهلى، خاصة أنه يحظى بإعجاب لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، ومن المقرر بدء التفاوض مع ناديه لمعرفة طلباته، فى حال موافقة «كولر» نهائيًا على ضمه فى يناير المقبل. من ناحية أخرى، يستأنف الأهلى تدريباته، اليوم، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما الغانى السبت المقبل، فى إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

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