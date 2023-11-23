حسين الشحات كلمة السر.. سبب ظهور أحمد فتوح مع لاعبى الأهلى (صور)

ظهر أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي وفي مقدمتهم حسين الشحات الذي يفتتح الملعب الخماسي الخاص به في مسقط رأسه بمدينة السلام.

“فتوح” حرص على تهنئة حسين الشحات على افتتاح ملعبه بمدينة السلام، والتي تعد أيضًا مسقط رأس لاعب الزمالك.

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فتوح يظهر رفقة كهربا وإمام عاشور

وظهر أحمد فتوح رفقة محمود كهربا وإمام عاشور وبعض لاعبي الأهلي خلال افتتاح الملعب، ومن بينهم مصطفى شوبير ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

ويأتي ظهور أحمد فتوح مع لاعبي النادي الأهلي في افتتاح ملعب حسين الشحات الخماسي، في الوقت الذي ازدادت فيه التكهنات حول انتقاله إلى صفوف المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق عرض أحمد فتوح للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ بسبب أزمته الأخيرة بتركه معسكر الفريق ليلة مباراة زد في الدوري.

وقرر نادي الزمالك إيقاف اللاعب لمدة شهر عن المشاركة مع الفريق بالإضافة إلى خصم 25% من قيمة عقده السنوي مع النادي.

فتوح يظهر مع لاعبي الأهلي

فتوح يظهر مع لاعبي الأهلي

فتوح يظهر مع لاعبي الأهلي

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الأبطال

السبت 25 نوفمبر الحالي (2023)

الأهلي & ميدياما الغاني.. التاسعة مساء ( ملعب السلام).

الجولة الأولى بدور المجموعات (دوري الأبطال)، المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من الأهلي وميدياما الغاني، وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويتواجد المارد الأحمر في دوري الأبطال للمرة الـ31 في تاريخه، حيث يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري برصيد 11 بطولة، كان أخرها نسخة الموسم الماضي (2022 /2023)، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين 3/2.