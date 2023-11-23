الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسين الشحات كلمة السر.. سبب ظهور أحمد فتوح مع لاعبى الأهلى (صور)

فتوح يظهر مع لاعبي
فتوح يظهر مع لاعبي الأهلي

ظهر أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي وفي مقدمتهم حسين الشحات الذي يفتتح الملعب الخماسي الخاص به في مسقط رأسه بمدينة السلام.

“فتوح” حرص على تهنئة حسين الشحات على افتتاح ملعبه بمدينة السلام، والتي تعد أيضًا مسقط رأس لاعب الزمالك.

اقرأ أيضا.. موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

فتوح يظهر رفقة كهربا وإمام عاشور

وظهر أحمد فتوح رفقة محمود كهربا وإمام عاشور وبعض لاعبي الأهلي خلال افتتاح الملعب، ومن بينهم مصطفى شوبير ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

ويأتي ظهور أحمد فتوح مع لاعبي النادي الأهلي في افتتاح ملعب حسين الشحات الخماسي، في الوقت الذي ازدادت فيه التكهنات حول انتقاله إلى صفوف المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق عرض أحمد فتوح للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ بسبب أزمته الأخيرة بتركه معسكر الفريق ليلة مباراة زد في الدوري.

وقرر نادي الزمالك إيقاف اللاعب لمدة شهر عن المشاركة مع الفريق بالإضافة إلى خصم 25% من قيمة عقده السنوي مع النادي.

فتوح يظهر مع لاعبي الأهلي
فتوح يظهر مع لاعبي الأهلي
فتوح يظهر مع لاعبي الأهلي

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الأبطال

السبت 25 نوفمبر الحالي (2023)

الأهلي & ميدياما الغاني.. التاسعة مساء ( ملعب السلام).

الجولة الأولى بدور المجموعات (دوري الأبطال)، المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من الأهلي وميدياما الغاني، وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويتواجد المارد الأحمر في دوري الأبطال للمرة الـ31 في تاريخه، حيث يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري برصيد 11 بطولة، كان أخرها نسخة الموسم الماضي (2022 /2023)، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين 3/2.

حسين الشحات الاهلى أحمد فتوح ظهور فتوح مع لاعبي الأهلي افتتاح ملعب حسين الشحات

مواد متعلقة

الأهلى يستقر على رحيل 6 لاعبين.. ويستعد لـ"ميدياما" الغانى

موعد مباراة الأهلي مع ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن فى غزة لن يتم قبل الجمعة

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

عاجل.. قبل تطبيق الهدنة.. شهداء وجرحى فى غارات عنيفة على قطاع غزة

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

عاجل.. مستشفى كمال عدوان.. استهداف إسرائيلى جديد للقطاع الطبى بغزة

بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التهدئة.. ويؤكد: نرفض تهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات