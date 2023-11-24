أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 11- 2023 فى مصر
سجلت أسعار الدواجن ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الجمعة 24- 11- 2023، وسجل سعر الفراخ البيضاء ارتفاعاً واضحا بنحو 3 جنيهات في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما استقرت أسعار باقي أنواع الدواجن وكذلك البيض.
تعرض الدستور في التقرير التالي أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 11- 2023في مصر.
سعر الفراخ البيضاء اليوم
سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم ارتفاع بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعر أمس، حيث وصلت إلى 63 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية وتتعدى سعر 70 جنيه حتى تصل إلى المستهلكين ويختلف سعرها من مكان لآخر، وجاء سعر الدواجن كالتالي في البورصة:
- سعر الدواجن الساسو :75 جنيه
- سعر الدواجن امهات بيضاء:61 جنيه.
- سعر الفراخ البلدي:110 جنيه
- الدواجن بياض أبيض سلك 52 جنيه
- الدواجن بياض أبيض أرضي 55 جنيه
- الدواجن بياض أحمر سلك 69 جنيه
- الدواجن بياض أحمر أرضي 72 جنيه
أسعار الكتاكيت اليوم
- سعر كتكوت ابيض : 25 جنيه.
- كتكوت ساسو: 16جنيه.
- كتكوت أبيض شركات:29 جنيه
- كتكوت أبيض قطعان:22.25 جنيه
- كتكوت ساسو بيور:21.50 جنيه
- كتكوت بلدي:11.50 جنيه
- كتكوت هجين:15.50 جنيه
- كتكوت سمان أبيض:4 جنيه
- كتكوت سمان أسمر:3.50 جنيه
- كتكوت سمان أبيض بيور:6 جنيه
سعر كرتونة البيض اليوم
- كرتونة بيض أبيض: 118 جنيه
- كرتونة بيض أحمر: 120 جنيه
- كرتونة بيض بلدي:147 جنيه.
أسعار الاعلاف اليوم
|الصنف
|التاريخ
|السعر
|مؤشر التغيير
|سوبر بادي 24 %
|24-11-2023
|23،300.00
|400.00
|سوبر تسمين بادي 23%
|24-11-2023
|22،500.00
|450.00
|سوبر تسمين نامي 21%
|24-11-2023
|22،350.00
|400.00
|سوبر تسمين ناهي 19%
|24-11-2023
|22،200.00
|400.00
|سوبر بادي نامي 21%
|24-11-2023
|21،450.00
|400.00