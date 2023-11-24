أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 11- 2023 فى مصر

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الجمعة 24- 11- 2023، وسجل سعر الفراخ البيضاء ارتفاعاً واضحا بنحو 3 جنيهات في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما استقرت أسعار باقي أنواع الدواجن وكذلك البيض.

تعرض الدستور في التقرير التالي أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 11- 2023في مصر.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم ارتفاع بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعر أمس، حيث وصلت إلى 63 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية وتتعدى سعر 70 جنيه حتى تصل إلى المستهلكين ويختلف سعرها من مكان لآخر، وجاء سعر الدواجن كالتالي في البورصة:

سعر الدواجن الساسو :75 جنيه

سعر الدواجن امهات بيضاء:61 جنيه.

سعر الفراخ البلدي:110 جنيه

الدواجن بياض أبيض سلك 52 جنيه

الدواجن بياض أبيض أرضي 55 جنيه

الدواجن بياض أحمر سلك 69 جنيه

الدواجن بياض أحمر أرضي 72 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت ابيض : 25 جنيه.

كتكوت ساسو: 16جنيه.

كتكوت أبيض شركات:29 جنيه

كتكوت أبيض قطعان:22.25 جنيه

كتكوت ساسو بيور:21.50 جنيه

كتكوت بلدي:11.50 جنيه

كتكوت هجين:15.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض:4 جنيه

كتكوت سمان أسمر:3.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض بيور:6 جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم

كرتونة بيض أبيض: 118 جنيه

كرتونة بيض أحمر: 120 جنيه

كرتونة بيض بلدي:147 جنيه.

أسعار الاعلاف اليوم

الصنف التاريخ السعر مؤشر التغيير سوبر بادي 24 % 24-11-2023 23،300.00 400.00 سوبر تسمين بادي 23% 24-11-2023 22،500.00 450.00 سوبر تسمين نامي 21% 24-11-2023 22،350.00 400.00 سوبر تسمين ناهي 19% 24-11-2023 22،200.00 400.00 سوبر بادي نامي 21% 24-11-2023 21،450.00 400.00