الجيش الفرنسى يخطط لأضحم عملية أمنية لتأمين "الألعاب الأولمبية" فى باريس

يخطط الجيش الفرنسي للمساهمة بـ15 ألف جندي في العملية الأمنية الضخمة، لتأمين دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، حسبما قال جنرال بالجيش مشارك في الاستعدادات.

وصرح الجنرال كريستوف أباد، الحاكم العسكري لباريس والذي يعمل مستشارا عسكريا لقائد شرطة العاصمة الفرنسية، أمس الخميس، بأن الجزء الأكبر من القوة العسكرية، أي ما يقرب من 10 لاف جندي، سيتم نشره في منطقة باريس.

وفي السماء، يخطط الجيش أيضا لنشر طائرات استطلاع مسيرة من طراز "ريبر"، وطائرات "أواكس" لمراقبة المجال الجوي.

وستكون هناك أيضا طائرات مقاتلة، وطائرات للتزود بالوقود جوا، وطائرات مروحية يمكنها حمل القناصة، ومعدات لتعطيل الطائرات المسيرة، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتعتبر العملية الأمنية خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، غير مسبوقة من حيث الحجم بالنسبة لفرنسا.