أمينة لجنة الصحة بمستقبل وطن بالمنيا: أصواتنا لـ"السيسى" للأمن والأمان واستكمال الانجازات

أكدت النائبة الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب وأمينة لجنة الصحة بحزب مستقبل وطن بالمنيا، أن “الفترة قبل 2013 عشنا مع أهالينا في المنيا فترة صعبة؛ لذلك عندما أقول لماذا أعطي صوتي للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن ذلك لاستكمال المشوار والأمن والأمان لبلدنا ويستكمل الإنجازات التي بدأت لأنه حق الشعب المصري والمنياوي أنه يتمتع بحياة كريمة”.

وأضافت أمينة لجنة الصحة بحزب مستقبل وطن، خلال المؤتمر الذي نظمه الحزب لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن محافظات الصعيد في الوقت الذي يسبق عام 2013 كانت تعاني من الأهمال في كل المجالات، أبرزها الصحة والتعليم والمواصلات والطرق، وخلال فترة العشر سنوات الماضية، حدثت في محافظة المنيا طفرة كبيرة في القطاع الصحي، مشيرة إلى وجود 7 مستشفيات بعد أن شملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قرى ومراكز المحافظة، بتسع مراكز إدارية بجانب 13 مبادرة رئاسية، رغم أن الحالة الاقتصادية لا تسمح بالأموال التي تصرف على هذه المبادرات إلا أن الرئيس أصر على أن صحة المواطن وبناء المواطن وإنشاء جيل لمصر المستقبل، هو الأمل من أجل الجمهورية الجديدة تحيا وتزدهر وتكون قوية.

وأكدت أمينة الصحة بحزب مستقبل وطن، أن “شعب مصر بإذن الله محمي بإرادة ربنا وتكاتفنا مع بعض وأن نظهر للعالم كله أننا شعب قادر علي صناعة المستقبل بأن نشارك في الأنتخابات الرئاسية القادمة وهذا أقل شئ يمكن أن نقدمه لمصرنا الحبيبة”.

وحضر المؤتمر النائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بمحافظة المنيا، ووليد عبد القوي أمين التنظيم بالحزب، والنائبة الدكتورة أمنية رجب أمينة لجنة الصحة بالحزب، والنائب مجدي ملك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والألاف من أهالي محافظة المنيا، وأقيم المؤتمر بأرض أستراحة المحافظ القديمة بكورنيش النيل بمدينة المنيا.

مؤتمر تأييد السيسي بالمنيا