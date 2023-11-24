الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مدير دار كيان عن الفوز بجائزة العربى: جائزة لكل ناشر مصرى

دار كيان
دار كيان

فازت دار كيان للنشر والتوزيع بجائزة الناشر العربي "جائزة الدكتور عبد العزيز منصور" في دورتها الخامسة لعام 2023، تحت رعاية اتحاد الناشرين العرب عن رواية أرض الغربان للكاتب الدكتور أحمد عصام الدين، علي هامش معرض الكويت الدولي للكتاب.

 

تسلم الجائزة محمد جميل صبري مدير دار كيان للنشر والتوزيع في حضور محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب الأسبق وهيثم حافظ.

 

وقال محمد جميل صبري عن الفوز: جائزة مهمة تضاف لسجل دار كيان للنشر والتوزيع، وخطوة جديدة تؤكد تواجد الدار علي الخريطة العربية وتأتي بعد فوزنا بجائزة أفضل ناشر مصري في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢١.

 

وأضاف في تصريح خاص للدستور: نحن سعداء بالجائزة التي تؤكد أن خطواتنا على الطريق الصحيح، وتحثنا علي بذل المزيد من الجهد، والحقيقة أن مثل هذه الجوائز العربية لا نعتبرها لدار كيان فقط وانما نشعر انها جائزة لكل ناشر مصري وللنشر المصري في العموم.

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أما عن اتحاد الناشرين العرب 

اتحاد عربي مهني تخصصي غير ربحي، يتمتع باستقلالية مالية وإدارية وقد تأسس اتحاد الناشرين العرب بقرار جامعة الدول  العربية رقم د.ع.(37)  بتاريخ 4 /4 /1962.

 

«يتكون أعضائه من الناشرين أعضاء الاتحادات المحلية أو النقابات أو الجمعيات أو الروابط المنشأة في البلدان العربية، وأيضًا من الناشرين العرب الذين ليس لديهم اتحاد أو جمعية أو رابطة. 

 

والمتضمن الموافقة على توصيات اللجنة الثقافية الدائمة بجامعة الدول العربية بإنشاء اتحاد عام للناشــرين العرب، يعمل تحت مظلة جامعة الدول العــربية، ويسعى ويساعد على تكوين اتحادات محلية فى البلاد العربية، وترتبط هذه الاتحادات به ارتباط المصلحة المشتركة والواجب المشترك، ويهدف الاتحاد إلى رفع مستوى مهنة النشر فى العالم العربى، وتدعيم رسالتها باعتبارها عملا قوميا، وذلك من خلال دستور يلتزم به الناشرون فى عملهم ويحدد واجباتهم وحقوقهم.

 

وقد نص القرار على أن يكون المقر الرئيسى للاتحاد: القاهرة ومقر الأمانة العامة: بيروت

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