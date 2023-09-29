الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الملكة الحمراء".. ترجمة جديدة لفيكتوريا أفيارد عن دار كيان

فيكتوريا أفياد
فيكتوريا أفياد

صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "الملكة الحمراء" تأليف الكاتبة الأمريكية فيكتوريا أفيارد وترجمة دينا هيكل.

وقالت دينا هيكل عن الرواية: "خلقت "أفيارد" عالمًا معقدًا ومثيرًا في سلسلتها الشهيرة "الملكة الحمراء"، هذه قصة جذابة ومليئة بالمغامرات لفتاة عادية تحولت إلى أميرة، ومتمردة ثم بطلة ومنقذة، ممتلئة بشخصيات مثيرة وديناميكية، ولا تخلو أيضًا من بعض المفاجآت الدرامية المذهلة هنا وهناك.

وأضافت: “في عالمها تعكس قضايا حقيقية لوقتنا الحالي مثل، عدم المساواة، والتوزيع غير العادل للثروة، والتلوث، والحرب، والقوة المخيفة لوسائل الإعلام، هذه قصة ليس بها لحظات مملة أبدًا وتبدأ في يوم جمعة”.

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تقدم الكاتبة "فيكتوريا إيفيارد" سلسلة فانتازيا خصبة وحية حيث الولاء والرغبة قادران على تمزيقك، والحقيقة الوحيدة هي الخيانة.

أما عن المؤلفة فهي فيكتوريا أفيارد، مؤلفة وكاتبة سيناريو، ولدت ونشأت في بلدة صغيرة في غرب ماساتشوستس. 

حاصلة على بكالوريوس في الكتابة للسينما والتلفزيون من كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب (كاليفورنيا). وهي مؤلفة سلسلة RED QUEEN رقم 1 الأكثر مبيعًا في (نيويورك تايمز) والأكثر مبيعًا في USA Today، وأيضًا سلسة REALM BREAKER رقم 1 الأكثر مبيعًا في "نيويورك تايمز"، تعيش في لوس أنجلوس مع زوجها وكلبها، وترجمت كتبها إلى أكثر من 40 لغة.

أما عن المترجمة  فهي دينا هيكل، كاتبة ومترجمة مصرية متخصصة في كتابة الأدب القصصي باللغتين العربية والإنجليزية. حاصلة على بكالوريوس الهندسة قسم الإلكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة. نشر لها عدد من القصص القصيرة في جرائد عربية ومجلات إلكترونية، وفازت في عدد من المسابقات الأدبية للقصص القصيرة.

رواية الملكة الحمراء ترجمة دينا هيكل دار كيان للنشر أفيارد رواية

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