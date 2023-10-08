الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أشعلني".. رواية طاهرة مافي بترجمة ضحى صلاح عن دار كيان

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "أشعلني" للكاتبة الأمريكية طاهرة مافي، وترجمة ضحى صلاح، وهي الرواية التي دخلت في قائمة الأكثر مبيعًا بحسب تقرير نيويورك تايمز.

وقالت المترجمة ضحى صلاح عن الرواية:" أنقذ وارنر جولييت من الموت، وأصبحت مدينة له من جديد، ولم يقف الأمر على هذا بل عرض عليها المساعدة في الإطاحة بإعادة التأسيس.

وتضيف: “لقد وقعت جولييت في حب آدم لمعرفتها أنه يستطيع لمسها، لكنها بدأت في الشك في مشاعرها عندما وجدت أن وارنر يستطيع لمسها أيضًا، وليس هذا فقط؛ بل إنه يؤمن بها، يُشجعها، يفعل لأجلها الكثير بدون مقابل، ليجعلنا الجزء الجديد نتساءل عن كل الأشياء السيئة التي فعلها وارنر من قبل، بل نرى في خلال هذا الجزء تطورًا كبيرًا في شخصية جولييت المنعزلة التي تتصرف بغرابة”.

وتختتم المترجمة ضحى صلاح: “لقد نجحت طاهرة مافي في جعلنا نتعلق بجميع شخصياتها رغم العالم الخيالي الذي تضعهم فيه”.

وجاء في تصدير الرواية “مصير أوميجا بوينت في مهب الريح، كل من تهتم جولييت بأمره قد يكون في عداد الأموات الآن؛ الثوار، الأصدقاء؛ وحتى آدم، ولكن هذا لن يمنعها من محاولة الإطاحة بإعادة التأسيس.

يجب على جولييت الآن الاعتماد على وارنر، الشخص الوحيد الذي لم تتخيل أنه يمكنها الوثوق به، والشخص الوحيد الذي أنقذ حياتها، لقد وعد جولييت بمساعدتها على صقل قواها، وإنقاذ عالمهم المحتضر.. ولكن لا يبدو أن هذا فقط هو ما يريده منها".

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أما عن طاهرة مافي فقد ولدت عام 1988، في ولاية كونيتيكت الأمريكية لوالدين مهاجرين من إيران، لديها أربعة أشقاء يكبرونها، قبل كتابتها لسلسلة "حطمني" كتبت خمس مخطوطات للرواية من أجل أن تفهم العالم بشكل أكبر.

نُشرت الرواية في عام 2011، ثم تبعتها بعدة أجزاء أخرى مثل "فسرني"، و"أشعلني" حتى اكتملت السلسلة في ستة أجزاء.

 

غلاف الرواية
دار كيان للنشر والتوزيع أشعلني طاهرة مافي ضحى صلاح المترجمة ضحى صلاح جولييت طاهرة

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