حكومة غزة تُحمّل الأمم المتحدة مسؤولية اعتقال الاحتلال عدد من الطواقم الطبية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الخميس، استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية واستهداف الطواقم الطبية، وذلك للقضاء على القطاع الصحي بشكل مقصود ومخطط في إطار الحرب على المستشفيات وعلى القطاع الصحي.

وشدد المكتب الإعلامي في مؤتمر صحفي، على أن جيش الاحتلال مازال يمارس الجريمة بحق المستشفى الاندونيسي ويحتل مجمع الشفاء الطبي وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومقبرة جماعية ومقراً للقتل المباشر.

اعتقال عدد من الطواقم الطبية

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة من خلال اعتقال عدد من الطواقم الطبية وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، بعد أن تحرّكوا من مجمع الشفاء في قافلة تحت مسؤولية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية”.

وقال: إننا "وإزاء هذه الجرائم المتواصلة وهذه الحرب المجنونة على قطاع غزة نود التأكيد على التالي":