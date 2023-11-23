جيش الاحتلال: هناك تهديدات فى الجبهة الشمالية وسنرد عليها

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، أكد أن هناك تهديدات بالجبهة الشمالية وسنرد عليها.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن جيش الدفاع سيواصل تدمير البنى التحتية في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أمس، حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء العمليات بقطاع غزة 7 أكتوبر الماضي، حيث أوضح أن عدد القتلى وصل إلى 392 جنديًا منذ بدء عمليات جيش الاحتلال في القطاع، مؤكدا أن إسرائيل ملتزمة بصفقة تبادل المحتجزين.