الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء فى غزة

غزة
غزة

اعتقل جيش الاحتلال مدير مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الخميس، وآخرين في قصف ما لا يقل عن 300 هدف من الجو، ما أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين، بينما تم تأجيل الهدنة المتفق عليها لمدة أربعة أيام إلى يوم الجمعة.

وقال زميل له إنه تم اعتقال محمد أبوسلمية ومسعفين آخرين، وسط تقارير تفيد بأن أفرادًا من الجيش الإسرائيلي احتجزوهم أثناء سفرهم مع قافلة إجلاء تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال خالد أبوسمرة لوكالة الأنباء الفرنسية: إنه تم اعتقال الدكتور محمد أبوسلمية مع عدد من كبار الأطباء الآخرين”، فيما طالبت وزارة الصحة في غزة منظمة الصحة العالمية بتوضيح ما حدث.

بعد عدة ساعات، أكد جيش الإحتلال أن أبوسلمية تم اعتقاله ونقله إلى جهاز الأمن الداخلي الشاباك لمزيد من الاستجواب. وجاء في التقرير أن مستشفى الشفاء "تحت إدارته المباشرة، كان بمثابة مركز قيادة وسيطرة لحماس" وأن مقاتلي حماس لجأوا إلى المستشفى.

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الجيش الاحتلال قصف ما لا يقل عن 300 هدف الجو العشرات من الفلسطينيين

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