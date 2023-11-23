"موقف مصر ثابت".. رسالة مباشرة للرئيس السيسى للعالم من ستاد القاهرة

ندّد الرئيس السيسي بجرائم قوات الاحتلال والعدوان المتواصل على أرض غزة وقتل المدنيين الأطفال والنساء والكبار.

وشدد الرئيس على موقف مصر تجاه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنَّ موقف الدولة المصرية واضح أمام العالم كله، ولن نقبل بالمزايدة على الموقف المصري أبدًا.

وقال السيسي، ضمن الفعالية المصرية لدعم فلسطين باستاد القاهرة الدولي، الخميس، تحت شعار "تحيا مصر وفلسطين"، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر، إنَّ العالم لم ينكر دور مصر الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنَّ الدول المصرية متخذة كل العزم تجاه دعم الأشقاء ولن تكلّ أبدًا بالمساعدة.

وتابع الرئيس أنَّ تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن تقبل مصر به أبدًا، مُشيرًا إلى أنَّ حق الشعب الفلسطيني يعتبر جزءًا أصيلًا من حقوق الدولة المصرية.

قال الرئيس إنّ مصر لم تأل جهدًا لخدمة القضية الفلسطينية وقدمت العديد على مدار تاريخها لدعم تلك القضية، لافتًا إلى تمسّك الدولة المصرية بحق القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس أن معبر رفع سيظل مفتوحًا أمام من يرغب في تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم إلى قطاع غزة الذي يهاجمه قوات الاحتلال.

ووصل الرئيس السيسي لاستاد القاهرة، مساء اليوم، لبدء الفعالية المصرية لدعم فلسطين، تحت شعار “تحيا مصر وفلسطين”.

يأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.

بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة

ورحب الرئيس السيسي في تغريدة له، أمس، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد السيسي استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

الرئيس الأمريكى يوجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى

من جانبه، تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق الرامي إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأكد بايدن أن الاتفاق يجب أن يعيد المزيد من المحتجزين الأمريكيين لبلادهم.