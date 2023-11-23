رسالة محبة من القاهرة إلى فلسطين.. المصريون يهتفون باسم غزة فى استاد القاهرة

تعالت أصوات المصريين المشاركين في الفعالية المصرية لدعم فلسطين باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة التنفيذية للدولة، اليوم الخميس، تحت شعار "تحيا مصر وفلسطين"، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.

واكتظت مدرجات استاد القاهرة الدولي بآلاف المواطنين المصريين الداعمين للقضية الفلسطينية والجهود المصرية المتواصلة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وهتف الموجودون باستاد القاهرة باسم غزة والقضية الفلسطينية، رافعين أعلام مصر وفلسطين التي تزين بها الاستاد منذ الدقائق الأولى من الوصول إلى استاد القاهرة، بحضور الرئيس السيسي.

وقال الرئيس إنَّ مصر لم تألُ جهدًا لخدمة القضية الفلسطينية، وقدمت الكثير على مدار تاريخها لدعم تلك القضية، مُشيرًا إلى تمسّك الدولة المصرية بحق القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي أنَّ معبر رفح سيظل مفتوحًا أمام من يرغب في تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم إلى قطاع غزة الذي تهاجمه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.

بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة

ورحب الرئيس السيسي في تغريدة له، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد "السيسي" استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

الرئيس الأمريكى يوجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى

من جانبه، تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق الرامي إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأكد بايدن أن الاتفاق يجب أن يعيد المزيد من المحتجزين الأمريكيين لبلادهم.