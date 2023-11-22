الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نجاح الوساطة المصرية| هاشتاج يتصدَّر ترند "إكس": ما قصّته؟

غزة
غزة

تصدَّر هاشتاج "نجاح الوساطة المصرية" منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان مصر عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وأطلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاجًا بعنوان (#نجاح_الوساطة_المصرية)، عقب التوصل إلى إيقاف إطلاق النار على قطاع غزة المحاصر منذُ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر مصرية مسئولة لـ" قناة القاهرة الإخبارية"، إن اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى جميع مناطق قطاع غزة.

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وصرحت المصادر بأن الجهود والاتصالات المصرية الجارية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر بشأن التوصل لاتفاق تهدئة بغزة، يتضمن الإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال بالقطاع مقابل النساء والأطفال الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية تشهد تقدمًا ملموسًا وفى مراحلها الأخيرة.

وأضافت أن مصر تؤكد استمرار متابعتها تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسري والمحتجزين.

وبصدد ذلك عبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي والعالم، عن سعادتهم بنجاح الجهود المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوصل لاتفاق تهدئة بغزة والإفراج عن الفلسطينيين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية.

وقدم الكثيرون من رواد التواصل الاجتماعي، دعمهم للرئيس السيسي والدولة المصرية، مُشيدين بدور مصر الملموس تجاه القضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني منذُ بداية الحرب الإسرئيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أشاد المتابعون بجهود مصر تجاه استقبال الجرحى والمصابين جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم وعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة

وأكد مصدر مسئول لـ"قناة القاهرة الإخبارية" في وقت سابق من اليوم، أنه سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد. 

وأضاف المصدر أن مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأشار المصدر إلى أن مصر تثمن الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكل مناطق القطاع.

الرئيس الأمريكي يوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

من جانبه، تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق الرامي إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأكد بايدن أن الاتفاق يجب أن يعيد المزيد من المحتجزين الأمريكيين لبلادهم.

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