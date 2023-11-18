السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر حليف رئيسى لنا فى تهدئة الأوضاع

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن مصر حليف رئيسي لنا في سياق منع العنف من الانتشار في المنطقة وتهدئة الأوضاع الراهنة، في كل عناصره.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي من مطار العريش الدولي، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "نشكر الجهود المصرية في إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بقطاع غزة".

وتابعت: "كان لي اجتماع جيد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الصباح، قمنا بمناقشة كيف يمكننا العمل على تهدئة الوضع، ومصر حليف رئيسي لنا في هذا السياق".

وطالبت رئيسة المفوضية الأوروبية، بوقف التصعيد في قطاع غزة.

رئيسة المفوضية الأوروبية السيسي مطار العريش غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": حريق داخل مستودع ألومنيوم فى النبطية اللبنانية نتيجة قصف إسرائيلى

بعد مجزرة الفاخورة.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب مجزرة أخرى فى مدرسة تل الزعتر

جيش الاحتلال: مقتل ضابطين وإصابة 4 آخرين خلال معارك شمالى قطاع غزة

استشهاد نحو 80 نازحًا فى مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية" تستعرض سيارات الإسعاف المجهزة لنقل "الأطفال الخدج" من غزة

سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة فى مخيم جباليا

الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

"صحة فلسطين": مستشفى الشفاء به 126 مريضًا و5 أطباء و34 حالة من الأطفال الخُدج

الأكثر قراءة

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

استشهاد نحو 80 نازحًا فى مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة

"عايزه تطرد إخواته من الشقة".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

بتهمة استعراض القوة.. الحبس عامين لـ 10 متهمين من عائلة واحدة

الأربعاء.. "الوثائقية" تعرض الجزء الثالث من "هيكل.. سيرة الأستاذ"

ماذا قدمت المنتخبات المتنافسة مع مصر في تصفيات المونديال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان