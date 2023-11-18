رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر حليف رئيسى لنا فى تهدئة الأوضاع

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن مصر حليف رئيسي لنا في سياق منع العنف من الانتشار في المنطقة وتهدئة الأوضاع الراهنة، في كل عناصره.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي من مطار العريش الدولي، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "نشكر الجهود المصرية في إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بقطاع غزة".

وتابعت: "كان لي اجتماع جيد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الصباح، قمنا بمناقشة كيف يمكننا العمل على تهدئة الوضع، ومصر حليف رئيسي لنا في هذا السياق".

وطالبت رئيسة المفوضية الأوروبية، بوقف التصعيد في قطاع غزة.