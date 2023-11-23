الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مصر بذلت جهودًا كبيرة لتهدئة الأوضاع فى غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس السيسي إن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة للحيلولة دون التصعيد للحرب في غزة، وذلك على جميع المستويات والأصعدة.

الجهود المصرية

أكد السيسي، خلال كلمته في الفعالية المصرية لدعم فلسطين، أن مصر قامت بعمل الكثير من الإجراءات لتهدئة الأوضاع في غزة، حيث من الناخية السياسية تم عقد أول قمة سياسية دولية بالقاهرة، وذلك بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

القمة العربية الإسلامية 

أضاف أن مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية مشاركة فعالة وحيوية، حيث اتسقت مع الموقف المصري بصفة عامة.

السيسي الفعالية المصرية لدعم فلسطين اكسترا نيوز الأوضاع في غزة القمة الدولية بالقاهر

الأكثر قراءة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

"الدستور" تكشف بصور حصرية تفاصيل اكتشاف بئر بترول "تى 100" فى الصحراء الغربية

حنان مطاوع لـ«الدستور»: صدقى صخر «مولد نجم».. وعودة وليد فواز فى صوت وصورة قوية

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء