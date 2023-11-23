الرئيس السيسى: مصر بذلت جهودًا كبيرة لتهدئة الأوضاع فى غزة

قال الرئيس السيسي إن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة للحيلولة دون التصعيد للحرب في غزة، وذلك على جميع المستويات والأصعدة.

الجهود المصرية

أكد السيسي، خلال كلمته في الفعالية المصرية لدعم فلسطين، أن مصر قامت بعمل الكثير من الإجراءات لتهدئة الأوضاع في غزة، حيث من الناخية السياسية تم عقد أول قمة سياسية دولية بالقاهرة، وذلك بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

القمة العربية الإسلامية

أضاف أن مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية مشاركة فعالة وحيوية، حيث اتسقت مع الموقف المصري بصفة عامة.