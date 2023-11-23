الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى: وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لمَن دواعي السرور والفخر أن أتواجد مع هذا الجمع الكريم من أبناء مصر الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية.

أضاف السيسي، خلال كلمته في الفعالية المصرية لدعم فلسطين: "جمعهم مصر والعروبة، ومن يتمسك بهما لن يضل ولن يتفرق أبدًا".

وتابع: "سعادتي تبلغ مداها وأنا أرى الأمل في جمعنا هذا، ونحن نصوغ للمستقبل عنوانًا ونمهد له طريقًا، كما تعاهدنا معا بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله، والثابت الذي لا يقبل التغيير أبدا".

عبد الفتاح السيسي الفعالية المصرية لدعم فلسطين

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