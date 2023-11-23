السيسى: وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لمَن دواعي السرور والفخر أن أتواجد مع هذا الجمع الكريم من أبناء مصر الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية.

أضاف السيسي، خلال كلمته في الفعالية المصرية لدعم فلسطين: "جمعهم مصر والعروبة، ومن يتمسك بهما لن يضل ولن يتفرق أبدًا".

وتابع: "سعادتي تبلغ مداها وأنا أرى الأمل في جمعنا هذا، ونحن نصوغ للمستقبل عنوانًا ونمهد له طريقًا، كما تعاهدنا معا بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله، والثابت الذي لا يقبل التغيير أبدا".