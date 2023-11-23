الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية قوية وحاسمة

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال مؤتمر “تحيا مصر فلسطين” جاءت قوية وحاسمة وحملت العديد من الرسائل الهامة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لها، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت عن حرصه على عدم تصفية القضية الفلسطينية، من خلال الخط الأحمر الذي أعلن عنه حول رفض تهجير الفلسطيينين.

الرئيس السيسي أكد حرص مصر على عدم تصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير

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النائبة حياة خطاب: دعوات الاحتلال الإسرائيلى بتهجير أهالى غزة "خبيثة" لتصفية القضية الفلسطينية

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النائبة حياة خطاب: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخى لا يقبل المزايدات

وأكدت النائبة حياة خطاب، أن الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية والاشقاء في فلسطين موقف تاريخي وراسخ ومؤثر للغاية، مشيرة إلى أن مصر بذلت العديد من الجهود من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن اتفاق الهدنة الانسانية الذي سيتم تطبيقه بداية من الغد نتيجة الوساطة المصرية يأتي تأكيدًا على حرص مصر على وقف نزيف الدم المستمر في قطاع غزة، وتأكيدًا على دور مصر المحوري.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس السيسي اليوم على أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح يوما، يأتي تأكيدًا على حرص لادخال أكبر كم من المساعدات إلى الاشقاء في قطاع غزة.

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ السيسي القاهرة الدولي فلسطين

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