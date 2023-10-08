الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة حياة خطاب: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخى لا يقبل المزايدات

الدكتورة حياة خطاب
الدكتورة حياة خطاب

أشادت الدكتورة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات التي تجريها القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء على المستوى الإقليمي والدولي لوقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت خطاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي وداعم دائمًا وأبدًا للقضية الفلسطينية، قائلة إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات وأن مصر دائمًا وأبدًا لها الدور الرئيسي في الحل السلمي للقضية الفلسطينية.

الجهود المصرية

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الجهود المصرية في القضية الفلسطينية واضحة لوقف العنف وحقن الدماء، وأن مصر تنادي بالسلام وممارسة الجانبين أقصى درجات ضبط النفس حقنًا للدماء، وهو ما ظهر في الكم الهائل من الاتصالات التي أجراها أو تلقاها الرئيس السيسي منذ أمس حتى اليوم، وكذلك الاتصالات المتبادلة من وزير الخارجية سامح شكري بمختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة.

وشددت النائبة حياة خطاب على ضرورة وأهمية الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر على كل المستويات لاحتواء الأزمة الحالية، والتي جاءت من أجل توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنًا للدماء ومنعًا للمزيد من تدهور الأوضاع.

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