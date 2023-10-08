الكاتب الصحفى شريف عارف يوضح موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي شريف عارف إن جولات إعادة إعمار غزة التي بدأت منذ عامين، وشاركت فيها مصر بشكل كبير، بجانب التعاون مع الفلسطينيين على بناء مؤسسات الدولة بالكامل، تهدف بشكل رئيسي إلى المسئولية المصرية تجاه هذه القضية، والبعد المتعلق بالأمن القومي المصري من الدرجة الأولى، على أساس أن القضية الفلسطينية هي جزء وصلب من الأمن القومي المصري.



وأضاف "عارف" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعيد، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه هناك عدة محاور كانت تعمل عليها القيادة السياسية المصرية، وأبرزها فلسفة إعادة إعمار غزة، من خلال التحذيرات المستمرة التي تطلقها مصر بشأن عمليات الاستيطان الإسرئيلية، والتي تهدف في الدرجة الأولى إلى فصل الارتباط الجغرافي داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.



وأوضح الكاتب الصحفي أنه إذا التفت المجتمع الدولي نحو التحذيرات المصرية منذ البداية من استمرار عملية الاستيطان، لما حدث كل ما تعانيه إسرائيل حتى الآن، كما أن موقف الإدارة المصرية واضح للغاية، خاصة حين بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي في متابعة كل ما يحدث على خريطة المسرح الحالي، من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجية.