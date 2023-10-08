كاتب صحفى: مصر أول من ساندت الأزمة الفلسطينية منذ حرب 1948

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إنه يجب التأكيد دائمًا على أنه لا يستطيع أحد المزايدة على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، فعلى مدى أكثر من 8 عقود كانت مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تواجه في الجولات العربية من الحربية، منذ 1948 وحتى حرب 73.



وأضاف "عارف" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعيد، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن جولات الحروب السابقة تكبدت فيها مصر الخسارة الأكبر، وهي التي قدمت أرواح شهدائها، أكثر من 100 ألف شهيد في هذه المعارك، ورغم ذلك اتجهت مصر إلى السلام، وكان السلام هو عنوان طرف متبادل، وبالتالي كان التحرك المصري في اتجاه مبدأ السلام.



وأوضح أن مصر تحرص على أن تكون هناك دولة فلسطينية متحققة على الأرض، وليست مجرد اسم أو إعلان، ولكنها دولة واضحة الأركان والمؤسسات، قادرة على التحرك والوجود، وأن يسترد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه التي أهدرت منذ ام 1984.