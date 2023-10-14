السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة حياة خطاب: دعوات الاحتلال الإسرائيلى بتهجير أهالى غزة "خبيثة" لتصفية القضية الفلسطينية

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن دعوات دولة الاحتلال الاسرائيلي لأهالي غزة بالتوجه جنوبًا تعد خطوة خبيثة للغاية من جانب دولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية تمامًا، مطالبة كل المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته، والعمل على وقف المجازر الإسرائيلية لحل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها.

مصر لن تتخلى يومًا عن القضية الفلسطينية 

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لها اليوم، أن الدولة المصرية لن تتخلى يومًا عن القضية الفلسطينية، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والأكاديمية العسكرية يوم الخميس الماضي، مشيدة بإعلان الرئيس السيسي أن مصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، وأن مصر لن تترك الأشقاء الفلسطينيين وتسعى للسلام، وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وكذلك التأكيد على أن مصر قادرة على تأمين نفسها، ولن يستطيع أحد المساس بها.

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مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين.. "التحالف الوطنى" يجهز أكبر قافلة مساعدات لغزة (صور)

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"إكسترا نيوز" ترصد جهود دعم مصر القضية الفلسطينية (فيديو)

إشادة بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتجهيز المساعدات للأشقاء في فلسطين 

وأشادت النائبة حياة خطاب بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة حياة كريمة، وتجهيز القوافل الشاملة، والتي تضم قرابة ١٠٦ قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع تدشين أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة" بكل محافظات الجمهورية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية، قيادة وشعبًا، لن تتوقف عن تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، كما لم تتوقف مصر عن دعمها القضية الفلسطينية، استنادًا لرؤيتها الثابتة الراسخة والقائمة على ضرورة العمل على حل الدولتين والتوصل للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ الإحتلال الإسرائيلي غزة القضية الفلسطينية المجتمع الدولي الدولة المصرية

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