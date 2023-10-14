السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"سى إن إن" تكشف تفاصيل التحقق من صحة مقاطع فيديو تظهر انفجارات بطرق الإخلاء فى غزة

غزة
غزة

قامت شبكة سي إن إن الأمريكية بتحديد الموقع الجغرافي والتحقق من صحة خمسة مقاطع فيديو من مكان انفجار كبير على طول طريق إخلاء المدنيين جنوب مدينة غزة.

وتظهر مقاطع الفيديو العديد من الجثث وسط مشهد الدمار الواسع، وبعض هذه الجثث موضوعة على مقطورة مسطحة يبدو أنها استُخدمت لنقل الأشخاص بعيدًا عن مدينة غزة، ومن بينهم عدة أطفال على الأقل. 

كما يوجد عدد من السيارات المحترقة والمتضررة بشدة، ومن غير الواضح سبب الدمار الواسع النطاق، ووقع الانفجار في شارع صلاح الدين بعد ظهر الجمعة، وتواصلت سي إن إن مع قوات الدفاع الإسرائيلية للتعليق على أي غارات جوية في نفس الموقع.

 

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وأبلغ جيش الاحتلال المدنيين الفلسطينيين في مدينة غزة وما حولها يوم الجمعة أنه يتعين عليهم التحرك جنوبًا لتجنب الوقوع في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وصرح المكتب الإعلامي لحماس لشبكة CNN يوم السبت أن الغارات الجوية للاحتلال أسفرت عن مقتل 70 شخصًا وإصابة 200 آخرين تم إجلاؤهم في غزة بعد إصدار التحذير يوم الجمعة للمدنيين بالإخلاء إلى الجنوب.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول "أعداد كبيرة" من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء بعد تعرضهم للقصف وهم في طريقهم من شمال غزة إلى جنوبها.

وفي سياق متصل، أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، التصرفات الإسرائيلية في غزة، واتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي.

ووصف الصفدي خيار إسرائيل بـ"تهجير الفلسطينيين" بأنه "غير مقبول" ويرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وقال خلال مؤتمر صحفي إنه يجب على المجتمع الدولي الرد بشكل متسق على خروقات القوانين الدولية.

وقال الصفدي: "يجب على المجتمع الدولي أن يدين الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي".

الموقع الجغرافي مقاطع فيديو انفجار كبير اخلاء المدنيين غزة

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