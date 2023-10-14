السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2215 وأكثر من 8700 مصاب

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2215 وأكثر من 8700 مصاب. 

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن المطلوب فتح معابر غزة ووقف القصف وتوفير حماية دولية، مشيرة إلى أنها تطالب بحماية للمؤسسات الطبية وكوادرها. 

في السياق ذاته، شُنت غارات إسرائيلية على منازل عدة في خان يونس، كما استُهدفت تل أبيب ووسط إسرائيل بصواريخ من غزة. 

الهلال الأحمر المصرى والفلسطينى 

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وزيرة الصحة الفلسطينية: غزة تتعرض لكارثة إنسانية.. لا بد من إدخال الدعم الصحى

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان نقل وتسليم الإمدادات عبر مصر وإلى غزة.

وفي 9 أكتوبر، التقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وافق على طلب منظمة الصحة العالمية لتسهيل إيصال الإمدادات الصحية وغيرها من الإمدادات الإنسانية من منظمة الصحة العالمية إلى غزة عبر معبر رفح.

وبينما يمكن الوصول إلى الجانب المصري من المعبر، يظل الجانب الإسرائيلي مغلقا.

وتنضم منظمة الصحة العالمية إلى الدعوات المطالبة بالفتح الفوري لمعبر إنساني عبر حدود رفح إلى غزة، من أجل التوصيل الآمن للإمدادات المنقذة للحياة إلى المرافق الصحية، وتوصيل الوقود والمياه والغذاء وغيرها من المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمدنيين.

الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية غزة 2215 وأكثر من 8700 معابر

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