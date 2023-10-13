الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الصحة الفلسطينية: غزة تتعرض لكارثة إنسانية.. لا بد من إدخال الدعم الصحى

مي الكيلة وزيرة الصحة
مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن غزة تتعرض لكارثة إنسانية، ولا بد من إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الصحة العالمية تحذر من تفاقم الوضع الإنسانى فى غزة

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.

ودعت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إلى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة، وفتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود أي عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية.

وشددت على أن المستشفيات في قطاع غزة على وشك الانهيار ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية حقيقية.

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