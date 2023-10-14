السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد جهود دعم مصر القضية الفلسطينية (فيديو)

قناة إكسترا نيوز
قناة إكسترا نيوز

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد جهود دعم مصر القضية الفلسطينية، وجاء في التقرير: 

دعم مصر القضية الفلسطينية

- مصر تدعو لضرورة النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

- مصر تحدد مطار العريش لاستقبال المساعدات من الأطراف الدولية.

- مصر تدعو الضمائر الحية بالعالم لتقديم الدعم الإنساني لفلسطين.

- مصر تؤكد أن معبر رفح الحدودي مع غزة مفتوح ولم يتم إغلاقه.

- مصر تؤكد تعرض مرافق معبر رفح بالجانب الفلسطيني للتدمير.

- مصر تطالب إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

دعم مصر للقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية مصر دعم جهود اكسترا نيوز

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