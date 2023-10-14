"إكسترا نيوز" ترصد جهود دعم مصر القضية الفلسطينية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد جهود دعم مصر القضية الفلسطينية، وجاء في التقرير:

دعم مصر القضية الفلسطينية

- مصر تدعو لضرورة النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

- مصر تحدد مطار العريش لاستقبال المساعدات من الأطراف الدولية.

- مصر تدعو الضمائر الحية بالعالم لتقديم الدعم الإنساني لفلسطين.

- مصر تؤكد أن معبر رفح الحدودي مع غزة مفتوح ولم يتم إغلاقه.

- مصر تؤكد تعرض مرافق معبر رفح بالجانب الفلسطيني للتدمير.

- مصر تطالب إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح.