"إكسترا نيوز" ترصد جهود دعم مصر القضية الفلسطينية (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد جهود دعم مصر القضية الفلسطينية، وجاء في التقرير:
دعم مصر القضية الفلسطينية
- مصر تدعو لضرورة النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
- مصر تحدد مطار العريش لاستقبال المساعدات من الأطراف الدولية.
- مصر تدعو الضمائر الحية بالعالم لتقديم الدعم الإنساني لفلسطين.
- مصر تؤكد أن معبر رفح الحدودي مع غزة مفتوح ولم يتم إغلاقه.
- مصر تؤكد تعرض مرافق معبر رفح بالجانب الفلسطيني للتدمير.
- مصر تطالب إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح.