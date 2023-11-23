الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل اليونيسف بمصر: المدارس لم تعد تعمل في غزة والتعليم "أصبح رفاهية"

د.جيرمي هوبكنز
د.جيرمي هوبكنز

قال د.جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن هناك العديد من مئات الآلاف من الأطفال الآن خارج المدارس في غزة حيث لم تعد تعمل هذه المدارس، وتستخدم الآن كملاجئ للنازحين الذين يصل عددهم إلى 1.7 مليون نازح في غزة الآن نصفهم من الأطفال. 

أضاف هوبكنز، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون" مساء الخميس، أن المنظومة التعليمية متوقفة ولا يجب أن نغفل عن التعليم، لأن التعليم يوفر مظلة حماية للأطفال، وهو أيضا حق طبيعي للطفل في أن يتعلم في الوقت الحالي، ولا يمكن تقديم هذه الرفاهية الآن، وبدلا عن ذلك نقدم مساجات للترفيه للأطفال من أجل اللعب، ونحتاج لضمان لعودة الاطفال للتعليم بقدر الإمكان وهو دور شديد الأهمية في نطاق مسئوليتنا. 

أشار إلى أن الأطفال يمرون بمرحلة مروعة من الصدمات ولا يجدون الأمان في غزة، وليس هناك طفل آمن في غزة حتى يتم وقف الاعتداءات، وعلى القتال أن يتوقف، لكن من خلال هذا السياق نسعى لتوفير أماكن آمنة من الناحية النفسية حيث يستطيع الاطفال الراحة.

وتابع “يجب توفير الأمان النفسي للأطفال، ويجب الاهتمام بهم حتى في ظل تداعيات هذه الازمة وهو ما نفعله من خلال فريقنا المتواجد على الأرض”.

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جيرمي هوبكنز منظمة اليونيسف سارة حازم طه كل الزوايا غزة

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