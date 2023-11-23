الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي: لولا التصدي المصري للنزوح لوقعت نكبة جديدة للفلسطينيين

غزة
غزة

قال عادل محمود، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، إنّ الدبلوماسية المصرية والأردنية في بداية الازمة إذا لم تتصدى للنزوح من شمال إلى جنوب غزة لتمت نكبة جديدة للقضية الفلسطينية.

أضاف محمود، الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القيادة المصرية والقيادة الأردنية كان بينهما منذء بدء الأزمة وإلى الآن  تناغم كبير جدًا وهذا لا يعلمه كثير ما يدور داخل الغرف المغلقة، فمصر تصدت بقوة للضغوطات الغربية، كما أنها تصدت للنزوح السكاني من قطاع غزة.

وتابع “بمعنى أنه بعد الهدنة هل يبقى السكان في شمال غزة ويتم قصف جديد إلى أقصى جنوب غزة ويصبح على المعبر هنالك مخاوف فالحرب لا زالت مفتوحة، ولا نقول إن الهدن هي عنوانها إيقاف الحرب”.

القاهرة الإخبارية نكبة جديدة الدبلوماسية المصرية

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