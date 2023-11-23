خبير سياسى يثمن رسائل السيسى فى كلمته لدعم القضية الفلسطينية

قال د.أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في استاد القاهرة الدولي هى رسالة مهمة للعرب وللفلسطينيين وللإسرائيليين وللولايات المتحدة أيضًا، بأن القيادة السياسية بين شعبها وهذا الدعم الشعبي المتعاطف مع القضية الفلسطينية استطاع أن ينقل المشاعر الجياشة والفياضة التي يعبر عنها كل مصري تجاه الشقيقة فلسطين.

أضاف سنجر، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس السيسي يتحرك بكل ما لديه من إنسانية لدعم شعب مكلوم، فكلمته كانت مرتبة وموضحة لكثير من الخطوات والمراحل بداية من تشكيل الأزمة ودعم غير مسبوق من الكل لسماع كلمة الرئيس وتوجيهاته للتعامل مع هذه الأزمة بشكل دقيق.

وأكد خبير السياسات الدولية أن حديث الرئيس عن القمم المختلفة وعن الدور المصري الذي لا يمكن المزايدة عليه بأنه دور تاريخي مرتبط بعمق مصر ومركزيتها وقوتها وردعها، موضحًا أن كلمة السيسي كان بها نقطة مهمة وهى تأكيده على أن التواصل بين دولتين كبيرتين كمصر والولايات المتحدة باعتبار الأخيرة الدولة الوحيدة والقادرة للضغط على الإسرائيليين وإيقاف الجنون الذي يأتي من تل أبيب بقتل الأبرياء دون مبرر.