الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى: معبر رفح لم يغلق أبدًا وتم قصفه 4 مرات

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عندما التقى في الخارج مع المتطوعين من أبناء مصر وبناتها ممن يقومون بتسهيل وتقديم المساعدات لقطاع غزة، أكد لهم  أن معبر رفح لم يغلق أبدًا، "لأنه خلال الفترة الماضية هناك أناس سمعوا بعض الأقاويل المغالطة"، مؤكدًا “أننا كنا صادقين معكم ولا نكذب أبدًا بشأن المعبر”.

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم الخيمس، خلال كلمة في مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" باستاد القاهرة الدولي، أن معبر رفح الدولي لم يغلق أبدًا، ولكن تم قصفه 4 مرات،  ومن المهم  جدًا المحافظة على أرواح الناس الذين ينقلون المساعدات الإنسانية إلى الجانب الآخر، وكان من الهام أن ننتبه للإجراءات كلها، وفي النهاية لا نريد إلا أن ندخل المساعدات إلى القطاع".

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر خصصت مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمالي 158 رحلة جوية، وقد تكللت الجهود المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة والأشقاء القطريين في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية مدتها 4 أيام قابلة للتمديد، وآمل أن يبدأ تنفيذها في الأيام القادمة دون تأخير أو تسويف.

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