الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"محدش يقدر يزايد علينا".. الرئيس السيسى: التهجير بالنسبة لنا خط أحمر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي "إننا دايمًا لينا موقف متعاطف وإنساني، واستقبلنا خلال السنوات الماضية في أعقاب الصراعات داخل المنطقة ملايين من الأشقاء الذين تضرروا ولم نتكلم أبدًا ولم نشتكي أبدًا ولم نطلب دعمًا من أي حد".

أضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"، الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز":"عندنا 9 ملايين من الضيوف، يعني محدش يقدر يزايد علينا لما نقول إننا منقبلش بتهجير قسري للفلسطينيين أو تصفية القضية محدش يقدر يقول إن مصر ملهاش مواقف إنسانية رائعة".

وتابع "الأمر مختلف، الأشقاء اللّي هنا أرضهم موجودة وباقية لهم، لكن إذا ترك الفلسطينيون أرضهم فلن يعودوا لها مرة أخرى".

وواصل الرئيس السيسي:"عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا خط أحمر ولن نقبل به ولن نسمح به".

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