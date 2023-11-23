لليوم الخامس.. استمرار مبادرة “رد الجميل” دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية

استكملت أمانة السياحة والآثار وأمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بمدينة زفتي بالغربية، لليوم الخامس علي التوالي، أكبر حملة دعاية في مدينة زفتي بمحافظة الغربية. تهدف هذه الحملة إلى تفعيل مبادرة "رد الجميل" والوصول بها إلى مرحلة "طرق الأبواب"، وذلك في إطار الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي.

وتهدف المبادرة إلى زيارة جميع الميادين والشوارع والأحياء الشعبية في مدينة زفتي، وطرق أبواب بيوت ومحلات جميع الأهالي بمختلف طوائفهم، لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار "انزل شارك"، وللدعم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي.

وأكد أحمد خير الدين، أمين مدينة زفتي، على أهمية التعاون بين أمانة السياحة والآثار وأمانة الثقافة والفنون في هذه المرحلة، وضرورة توحيد جهود الجميع لتعزيز الوحدة الوطنية ودعم القيادة السياسية، يهدف ذلك لتحقيق أفضل الأمثلة في تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، وإظهار مصر كدولة قادرة على تنفيذ عملية انتخابية شفافة أمام العالم.

وأشرفت أمانة الحي البحري بمدينة زفتى على حملة "رد الجميل"، وشارك فيها محمد أبوزيد، أمين الوحدة، وسلوي الهبيان، أمينة السياحة والآثار، وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن بالمدينة.

وبدأت بطرق الأبواب في شوارع وميادين مدينة زفتي، ولقيت استقبالًا وفرحة كبيرة من الأهالي تجاه الحزب والحملة.

وأكدت سلوي الهبيان، أمينة السياحة والآثار، على استمرار التعاون المشترك بين أمانة السياحة والآثار والوحدة الحزبية في نشر الوعي وتقديم الخدمات الفعلية لأهالي زفتي. وأشارت إلى أن حملة "رد الجميل" تعكس الترابط الوطني والروح الوطنية العالية للمصريين، وتعزز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية في مصر.

وأضافت تعكف أمانة السياحة والآثار وأمانة الثقافة والفنون، على تنسيق جهودهما وتوجيه الأهالي نحو الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني في مدينة زفتي.

وأضافت أنه بهذه الطريقة، تسعى الحملة إلى تحقيق مشاركة قوية ونشطة من قبل الأهالي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتعزيز الدعم الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته السياسية.

ومن جهته، قال احمد فاروق، آمين الوحدات الحزبية بالحزب، تعد أمانة السياحة والآثار وأمانة الثقافة والفنون والرياضة جزءًا هامًا من حملة "رد الجميل" في مدينة زفتي، حيث تقدم الدعم والتوجيه للحملة وتعمل على تنظيم الفعاليات والزيارات الميدانية للوصول إلى جميع فئات المجتمع.

تأتي حملة "رد الجميل" في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوحدة الوطنية والتواصل المجتمعي في مصر، وتعكس التزام الحزب بتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي في البلاد، وستستمر الحملة بتنظيم المزيد من الفعاليات والزيارات الميدانية في مدينة زفتي، بهدف تعزيز الوعي الانتخابي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية القادمة.