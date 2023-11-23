الغربية.. احتفالية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بقرية القرشية

نظم مركز شباب قرية القرشية، التابعة لمركز السنطة، بـمحافظة الغربية، احتفالية ثقافية ورياضية وفنية، بمشاركة اطفال وشباب ورجال وسيدات القرية، بهدف دعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، شارك في الاحتفالية أعضاء مجلس إدارة مركز شباب القرشية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ومدارس القرية.

وانطلقت الاحتفالية بأداء النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وشهدت تبادل الكلمات والأشعار والأغاني التي تعبر عن حب الوطن ومبايعات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما تم تنظيم عروض رياضية، بمشاركة فرقة الجمباز الأرضي لتلاميذ مدرسة القرشية الابتدائية الجديدة.

من جهته أعرب علي جمال، رئيس مجلس إدارة مركز شباب القرشية، عن أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مشيرًا إلى أنها واجب وطني وأكد أن من يتكاسل أو لا يهتم بالمشاركة يعد مقصرًا في حق وطنه، خاصة في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الوطن.

فيما أكد زعفان، شيخ القرية، أن حروب الشائعات لم تتمكن من تشتيت نسيج الشعب المصري، بل على العكس زادت وحدة الشعب وتلاحمه في ظل التحديات التي واجهتها البلاد منذ 2011.

فيما أكد عماد جعفر، احد اهالي القرية، أن هذه الاحتفالية الثقافية والرياضية والفنية تعكس وتبرز التزام سكان القرشية بالمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية والتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعكس أيضًا التلاحم والوحدة بين أفراد المجتمع في مواجهة التحديات الوطنية.

في ختام الاحتفالية، تم توزيع الجوائز على الطلاب المشاركين في الاحتفال، وذلك بدعم كامل من وزارة الشباب والرياضة.

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